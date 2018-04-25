Полиция Одесской области перейдет на усиленный вариант несения службы с 30 апреля, националисты готовят массовое мероприятие на 2 мая

Полиция Одесской области перейдет на усиленный вариант несения службы с 30 апреля, сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

По его словам, такой режим работы будет продолжаться до 10 мая. Также в тесном взаимодействии с полицией в этот период будут работать территориальные подразделения Нацгвардии, пограничников, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и медики.

"В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и осложнения обстановки будут задействованы резервы из числа подчиненного личного состава и усиленные следственно-оперативные группы", - добавил он.

Кроме того, Д.Головин предупредил, что во время проведения массовых мероприятий в первой декаде мая вокруг территории их проведения частично будет ограничено движение транспорта с целью недопущения наезда на людей. А также будут работать пропускные пункты для недопущения проноса алкоголя, наркотических веществ, оружия, взрывчатки и других травматических средств.

В свою очередь прокурор, Одесской области Олег Жученко призвал одесситов и гостей города в этот период не поддаваться на любые возможные провокации, избегать массовых скоплений людей и быть бдительными по отношению к своим родным и знакомым, особенно несовершеннолетним и пожилым гражданам, которые могут стать жертвами радикально настроенных лиц и организаторов беспорядков.

При этом два независимых источника сообщили корреспонденту "Интерфакс-Украина", что ряд организаций националистического толка планируют провести 2 мая массовое мероприятие, вероятней всего, марш по центральным улицам Одессы. Окончательный маршрут марша, время его проведения и состав участников пока не объявлены. Однако, по словам собеседников агентства, речь идет о прохождении колонны от парка им. Т.Шевченко до Куликова поля, где в 2014 году стояли палатки представителей антимайдана.

Что касается участников марша, то источники говорят, что в нем планируют принять участие вообще все проукраинские и националистические организации города, включая близкие к окружению мэра Одессы "Автомайдан" и "Совет общественной безопасности", а также представители различных организаций из других городов Украины.