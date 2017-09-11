Полиция открыла уголовное производство по "прорыву Саакашвили"

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили, а также его приверженцами.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на МВД.

"Полиция внесла в ЭРДР сведения с явными признаками преступления по ст.332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что эти действия следователями квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 332 УК. За совершение этого уголовного правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления. Читайте также: Луценко: Организаторов "прорыва" границы привлекут к ответственности

Ранее сообщалось, что во время инцидента с прорывом границы сторонниками Саакашвили 11 бойцов Национальной полиции и 5 сотрудников Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

В МВД заявили, что предварительно в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки нарушения ст.332 и 348 Уголовного кодекса Украины.