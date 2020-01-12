Полиция задержала предполагаемого организатора убийства Амины Окуевой

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киевской области.

"Благодаря слаженной работе полиции Киевской области и прокуратуры области сегодня задержаны исполнители дерзкого убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева", - говорится в сообщении. - На счету преступников еще два заказных убийства, совершенных в сентябре 2016 года и в январе 2019 года, которые также раскрыты. В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков".

Также о задержании сообщил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств. И в том числе - в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии", - написал он.

Как пишет strana.ua, по подозрению в убийстве Окуевой задержан Игорь Редькин, гражданин Украины 1964 года рождения, ранее не судимый. Он проживает в городе Киеве. Задержанный и его подельники подозреваются также в убийстве в 2016 году руководителя компании "Caparol Украина" Павла Зможного и в убийстве начальника управления рекламы и аренды Киевского метрополитена Павла Миленького (его зарезали).

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко также сообщил, что одним из задержанных подозреваемых в убийстве Окуевой является организатор этого преступления.

"Всего в состав группы входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом этой преступной группы", - сказал Клименко.