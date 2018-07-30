Политтехнолог Трампа и Януковича помогал Виталию Кличко, - ВВС

Экс-глава избирательной кампании Дональда Трампа и бывший советник Виктора Януковича Пол Манафорт, которого в настоящее время судят в США по нескольким обвинениям, в 2014 г. сотрудничал с нынешним мэром Киева Виталием Кличко

Об этом свидетельствуют документы доказательной базы против политтехнолога, которую собрал офис американского спецпрокурора Роберта Мюллера, информирует "ДС" со ссылкой на ВВС.

Согласно документам, через три месяца после расстрелов на Майдане, Пол Манафорт отправил своему помощнику Константину Килимнику большую презентацию и план реструктуризации Киевской городской государственной администрации. Презентация была предназначена для городского головы с инициалами "V.K".

Виталий Кличко одержал победу на местных выборах 25 мая 2014 года. Таким образом, из документов следует, что Манафорт мог консультировать Виталия Кличко и во время его предвыборной кампании, и уже в должности мэра.

По плану Манафорта, в столичной администрации должны работать две команды: политтехнолога и самого мэра. Первая фаза совместной работы, согласно документам, должна была продолжаться с 20 по 24 мая. 24 мая политтехнолог отправил электронное письмо с презентацией и планами на первые сто дней.

Первыми шагами мэра должны быть: работа с прессой, создание медиабазы, установление отношений с владельцами ключевых СМИ, будут доносить тезисы мэра VK. Также в планах - подготовка месседжей и выступлений мэра, создание для него "военной комнаты", кампания в соцсетях, блоггинг и прочее.

Вторая фаза плана охватывала период с 26 мая по 21 июня. Она включала пресс- конференции, звонки европейским лидерам и график событий, работу с сетями.

Манафорт также предлагал мэру Киева следующие инициативы: 100% возврат налога на доход, уплаченный в Киеве, в городской бюджет, ужесточить штрафы за нарушение правил парковки, подчинить глав райадминистраций столицы мэру, провести аудит коммунальных предприятий, освободить и отремонтировать здание мэрии, горсовет перенести в один из офисных центров или разместить ее в одной из райадминистраций.

Кроме того, политтехнолог предлагал четко разделить полномочия между департаментами по борьбе с коррупцией, уменьшить бюрократические процедуры, объединить должности мэра и руководителя КГГА и уменьшить количество заместителей.

Сам Кличко заявил, что политтехнолог действительно предлагал свои услуги, однако сотрудничество якобы так и не состоялась.

"Поскольку фамилия Манафорта было известно в этой сфере, беседы с ними велись. Они тогда подготовили некоторые презентационные - тестовые вещи", - отметил Кличко.

По его словам, в этих предложениях были общие моменты, "ничего такого архинового, чего мы не знали".

"Поэтому, можно сказать, что сотрудничество, которое предлагалось, закончилась так и не начавшись", - подытожил Виталий Кличко.

Напомним, 15 июня федеральная судья приняла решение взять под стражубывшего главу избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Спецслужбы США с января 2017 расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с Москвой. Власти России отрицает вовлеченность в внутриамериканские дела. Спецпрокурор Мюллер расследует возможный сговор между командой Дональда Трампа и Россией во время президентских выборов в США, частично из-за многочисленных связи Манафорта с россиянами и его сотрудничество с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Манафорт был политтехнологом "Партии регионов" и бывшим главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа.