''Полностью простреливается'': Тука заявил о ''господстве'' РФ на Азове

Азовское море простреливается со стороны России ракетами и береговой артиллерией, поэтому строить базу Военно-морских сил Украине нет смысла.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, Украине нужно иметь свое присутствие на Азове, но анонсированная военно-морская база не сильно улучшит ситуацию.

"Особого смысла я в этом не вижу. Конечно, нужно иметь свое присутствие в Азовском море, чтобы обозначить - в случае необходимости мы можем дать сдачу. Но со стратегической точки зрения эта база не имеет никакого значения, ввиду наличия Керченского пролива. Россия в состоянии просто заблокировать движение и тогда просто все суда, находящиеся в Азовском море, останутся там", - сказал Тука.

При этом замминистра пояснил, что из-за небольших размеров Азовское море полностью простреливается со стороны России даже береговой артиллерией.

"Территория контролируется и простреливается как береговой артиллерией, так и ракетными комплексами", - сказал Тука, а также добавил, что война на море "не в интересах и силах Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стали известны новые подробности того, как Украина готовится к конфликту с Россией в Азовском море. Руководство страны планирует уже до конца 2018 года начать строительство новой базы.