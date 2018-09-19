Полный пересмотр отношений: Украина готовит демарш в случае победы россиян в ПАСЕ

В Верховной раде всерьез готовятся к войне в Страсбурге. Теперь это подтверждено документально.

Во вторник на экстренном заседании комитет ВР по иностранным делам единогласно утвердил проект заявления парламента о том, что Украина не примет "прощение" России, которое сейчас активно продвигают в Совете Европы.

Авторами документа стали члены украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы – то есть те народные депутаты, которые являются членами ПАСЕ, во главе с председателем делегации Владимиром Арьевым. Это заявление еще должно быть утверждено на заседании ВР, но нет сомнений, что голосов для этого хватит (вспомним о единодушии на комитете, где были представители всех фракций, кроме оппоблока).

Поэтому уже сейчас можно делать предположения о том, к каким последствиям приведет победа России – если это произойдет, несмотря на все усилия Украины.



Напомню, о чем идет речь.

ЕвроПравда уже рассказывала, что 9 октября, на очередной сессии ПАСЕ в Страсбурге, на голосование вынесут решение, способное разделить существование Совета Европы на периоды "до" и "после".

Как известно, россияне уже больше трех лет не участвуют в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. К тому же в прошлом году они перестали платить взносы в бюджет Совета Европы, чем спровоцировали масштабный кризис в организации. А поскольку просто снять с россиян санкции депутаты не решаются, в Страсбурге возникла креативная идея – либо убить санкционный механизм как таковой, либо сделать так, чтобы ввести санкции против Россию было практически невозможно.

Для этого ПАСЕ на своей октябрьской сессии должна внести изменения в правила ассамблеи о введении санкций. И в результате – вернуть россиян без выполнения ими требований предыдущих резолюций.

А поскольку этот процесс поддерживают генсек Турбьерн Ягланд, ряд правительств и влиятельных депутатов, то шансы на успех друзей России действительно довольно высоки.

Остается вопрос: что будет делать Украина в случае проигрыша? Готовит ли Киев "план Б"?

Именно на этот вопрос дает ответ решение депутатов.

Вот несколько выводов из него.

Во-первых, Киев уже готовит информационную атаку.

А еще – планирует предупредить о ней европейских партнеров, на что намекает цель проекта, изложенная в пояснительной записке. Именно ради такого предупреждения заявление Верховной Рады должны направить в парламенты всех государств-членов Совета Европы. И именно для этого несколько депутатов планируют еще до октября посетить несколько влиятельных стран-участниц.

Дело в том, что для сторонников "прощения" России огласка очень вредна.

Решение будут принимать депутаты, им впоследствии надо идти на выборы, причем некоторым – очень скоро. Не так сложно потерять пару процентов голосов, если ваш конкурент начнет "рекламировать" то, что вы лично запустили процесс снятия санкций с государства, которое пыталось убить Скрипалей / помогает Асаду / бьет детей на митингах в Москве / фальсифицирует выборы / напало на Украину (для каждой страны можно выбрать свои аргументы, которые работают лучше всего).

Открытая поддержка Москвы – вещь очень токсичная. Даже на Западе.

В Страсбурге это прекрасно знают и поэтому стараются скрыть изменения под оберткой "реформы ассамблеи". Украинские депутаты намерены сделать так, чтобы о реальных мотивах голосования узнал весь мир: если не до, так после исторического решения.

Во-вторых, если украинцы проиграют эту битву, то не будут и дальше работать в ПАСЕ, как будто ничего не произошло.

Далее – цитата из проекта заявления ВР (опять напомню, уже поддержанного представителями почти всех фракций):

"Осознавая, что уничтожение институциональных основ (т.е. изменение правил ради "прощения агрессора") будет означать признание ПАСЕ своей политической несостоятельности следовать собственным решениям и публичную демонстрацию отхода от ценностей и принципов Совета Европы – (это) вынудит ВР и ее делегацию в ПАСЕ провести полный пересмотр основ, на которых строится сотрудничество с Ассамблеей, и механизмов такого сотрудничества".



Ранее в украинской делегации неоднократно заявляли, что прекратят участие в работе ПАСЕ, если ассамблея решит "убить" санкционную процедуру ради того, чтобы вернуть Россию без наказаний для нее.

Идет ли речь именно об этом сценарии – в заявлении ВР не уточняется, но в разговорах с депутатами автору этих строк приходилось слышать, что прекращение (полное или частичное) работы в ПАСЕ рассматривают всерьез.

Даже несмотря на то, что эти действия будут нести риски для Украины.

А вообще тот факт, что демарш Украины будет иметь место, не ставит под сомнение, кажется, никто. Это признают даже дипломаты – например, посол Дмитрий Кулеба.

И напоследок.

"Европейская правда" уже узнала об отдельных положениях "резолюции о прощении". По данным источников, генсек Турбьерн Ягланд уже согласовал с представителями РФ избранный подход, о нем договорились также с Берлином и несколькими другими западными столицами.

Лобби, которое хочет простить РФ под маской "возвращения к диалогу" – очень влиятельное. И поэтому продвигать это решение будут очень активно.

Согласно последним договоренностям, санкционный механизм планируют уничтожить не полностью, но усложнить его настолько, чтобы применить санкции к России было крайне сложно.

Для этого планируется повысить до двух третей количество голосов, необходимых для подтверждения санкций (сейчас достаточно половины голосов). И к тому же процедура инициирования санкций будет изменена таким образом, что Россия сможет заблокировать само рассмотрение вопроса, если соберет достаточно много людей в зале – количество подписей, которые необходимо собрать для начала рассмотрения вопроса, не будет известно заранее.

Интересный факт: в проекте резолюции вообще нет упоминания о РФ.

Как будто это решение принимается не из-за бюджетного кризиса, не из-за российского ультиматума – а просто так, в качестве плановой реформы (и это – еще одно доказательство того, что для сторонников безусловного возвращения России важна тишина).

И поэтому Украина должна эту тишину разрушить.

В наших интересах – донести миру информацию об этих намерениях. Ведь правда – на нашей стороне.



Сергей Сидоренко

редактор "Европейской правды"

