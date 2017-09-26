Польша еще не определилась с реакцией на закон Украины об образовании

Власти Польши пока не определились окончательно со своей позицией по отношению к новому закону Украины "Об образовании". Об пишет "Укринформ", ссілаясь на посла Польши Яна Пекло.

"Польша не присоединялись к письму стран, которые высказались против закона. Мы ждем встречи с Гриневич, на которой хотим услышать ее мнение", - сказал посол.

В свою очередь экс-министр образования Польши Кшиштоф Становскы сказал, что он понимает украинскую сторону. Это правильно, что те, кто проживает в другой стране, должны знать ее язык. По его словам, все кто живет в Польше, сдают экзамены по точным наукам исключительно польской.

Как ранее сообщали "Комментарии", 5 сентября Верховная Рада приняла закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования. Ряд стран, имеющих большую диаспору в Украине, выразили протест по поводу принятия этого закона.

Вчера президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября.