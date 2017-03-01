Польша и Великобритания предложили новый формат переговоров по Донбассу

Польша и Великобритания предложили украинской стороне новый формат переговоров относительно урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом на совместной пресс-конференции с главами МИД Великобритании и Украины в Киеве заявил глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский.

"Мы пришли к выводу, что нормандский формат принес некоторые положительные изменения: нормандская формула и Минские соглашения остановили главный конфликт между Россией и Украиной, однако этот формат не решает проблему", - заявил глава МИД Польши.

Ващиковский добавил, что действующий формат не позволяет установить мир на востоке Украины, поэтому нужна другая формула, которая была предложена украинской стороне Польшей и Великобританией.

"У нас есть надежда на возможность открыть дискуссию о новом формате разрешения, но решение, безусловно, за главой МИД Украины Павлом Климкиным и президентом Порошенко и украинскими властями", - подчеркнул он.

В свою очередь, Павел Климкин уточнил, что данная встреча министров не означает начало переговоров в новом формате.

Он добавил, что вместе с главами МИД Великобритании и Польши Борисом Джонсоном и Витольдом Ващиковский рассмотрели "Будапештский формат" для оказания давления на Российскую Федерацию.

Напомним, ранее экс-член Венецианской комиссии, специалист по конституционному праву Марина Ставнийчук объяснила, чем опасно внесение изменений в Конституцию, предусматривающих особый статус Донбасса.

По материалам: Українські новини, УНИАН

