Польша не видит оснований менять "антибандеровский" закон

Польша не видит оснований менять закон о Институте национальной памяти, так называемый "антибандеровский" закон, возмутивший украинское общество. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью изданию wSieci, передает портал Оnet.pl.

Отметим, что указанным законом предусматривается уголовное наказание за отрицание "преступлений украинских националистов" против граждан Второй Речи Посполитой в годы Второй мировой войны.

"Нет оснований для изменения этого закона. Его положения являются достаточно точными, чтобы развеять всевозможные сомнения израильской стороны ", - заявил Чапутович.

Глава польского МИД подчекрунл, что законом не запрещается проводить научные исследования и использовать эту тематику в художественном пространстве.

"Этот закон направлен против действий, целью которых является клевета на польское государство и польский народ как целостность. Здесь речь не идет о защите преступных действий отдельных представителей польского народа, ведь такое случалось и они должны наказываться, а о защите правды о Холокосте, с которым польское государство и народ в целом не имели ничего общего ", - подчеркнул Чапутович.

Министр признал, что случаи пособничества поляков нацистам, о которых рассказал премьер-министр Израиля, имели место. Однако заявил, что участие поляков в геноциде евреев не было систематическим и организованным.

Чапутович также отметил, что в отношении Украины он будет пытаться применять "другие слова", чем это делал его предшественник Витольд Ващиковский, который подчеркивал, что "Украина с Бандерой в ЕС не войдет".

"Мы должны к себе подходить с большим уважением. Однако это не означает, что Польша не будет критически относиться к украинской позиции (относительно исторических вопросов - ред.) ", - заявил Чапутович.

Министр также напомнил, что он договорился о встрече с украинским коллегой Павлом Климкиным.

Напомним, по словам председателя украинского парламента Андрея Парубия, Верховная Рада Украины во вторник, 6 февраля 2018 года, рассмотрит проект постановления относительно изменений в закон об Институте национальной памяти Польши.

Источник: РБК-Украина