Польша вручила ноту протеста из-за сожжения польского флага под посольством в Киеве

Под посольством Польши в Киеве 2 апреля сожгли польский флаг, в связи с чем заместителю посла Украины в Польше вручили ноту протеста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Польши.

"В связи с акцией перед польским посольством в Киеве 2 апреля, во время которой был сожжен польский флаг, в Министерство иностранных дел Польши был вызван заместитель посла Украины в Польше, которому вручили ноту протеста", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил этот инцидент.

"Решительно осуждаю провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве. Это не что иное, как очередная провокация, коварное нападение на нашу дружбу. Люди, которые имеют доброе сердце, никогда не станут глумиться над символом других наций", - написал Климкин в своем Twitter.

Напомним, Комиссия польского Сейма по вопросам деятельности специальных служб после завершения расследований получит информацию о случаях участия российских спецслужб в действиях, направленных на дестабилизацию польско- украинских отношений.