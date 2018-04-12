Польша выдвинула условия для возобновления сотрудничества с ИНП Украины

Сотрудничество возобновится после решения о разрешении полякам проводить поисковые работы на территории Украины

Глава Института национальной памяти (ИНП) Польши Ярослав Шарек сказал, что возобновление сотрудничества с ИНП Украины будет возможным после выполнения нескольких условий, передает "Польское радио".

Ранее Украина обратилась к Польше с предложением возобновления сотрудничества между институтами нацпамяти, министерствами культуры и международными комиссиями, которые занимаются историческими вопросами.

Так, Шарек отметил, что возобновление сотрудничества состоится после решения о разрешении полякам на проведение поисковых работ на территории Украины. В частности, речь идет также об эксгумации останков жертв и строительстве мест памяти поляков.

Напомним, в конце марта сообщалось, что в столице Польши Варшаве 26 марта состоялось торжественное подписание договоров о сотрудничестве между ИНП Польши и тремя украинскими Государственными архивами Одесской, Винницкой и Хмельницкой областей.