Польща готова надати Україні боєприпаси та ПЗРК Grom

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова передати Україні боєприпаси, дрони та переносні зенітно-ракетні комплекси Grom своєї розробки, інформує Liga.net.

"Ми солідарні з нашими сусідами через ту загрозу, яку вони відчувають з боку Росії, але солідарності та цих слів на сьогодні недостатньо. Потрібно перетворити їх на дію. Ось чому ми готові передати оборонну зброю", - наголосив глава уряду.

Моравецький на запитання, який асортимент озброєнь мається на увазі під "оборонним", відповів: "Боєприпаси, "Громи" та різні типи безпілотників, призначені для захисту".

Прем'єр Польщі у вівторок, 1 лютого, прибуде до України.

Напередодні глава польського Бюро національної безпеки Павло Солох заявив, що Польща готова передати Україні оборонне озброєння.