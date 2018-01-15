Полторак больше не будет награждать оружием гражданских

Министр обороны Степан Полторак ограничил свое право награждать гражданских лиц огнестрельным оружием. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Выступил с инициативой и подписал соответствующий приказ ограничить себя в праве награждать знаком "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие" гражданских лиц", - написал министр.

По словам Полторака, теперь оружием будут награждаться только "военнослужащие ВСУ и других силовых структур, а также те, кто был уволен в отставку или запас с правом ношения военной формы одежды". Такими наградами граждане указанной категории смогут быть награждены только один раз.

Министр отметил, что это решение позволит усовершенствовать нормативно-правовую базу по вопросам награждений и определить четкий круг лиц, которые могут быть награждены данным отличием.

В Запорожье сообщено о подозрении одному из бывших руководителей областной милиции, который вместе с сообщниками якобы завладел коллекцией оружия известного коллекционера. Отдельные предметы из коллекции находили потом в экс-резиденции Виктора Януковича в Межигорье, а также при обысках у экс-генпрокурора Виктора Пшонки.