Полторак: есть вероятность перерастания конфликта на Донбассе в полномасштабную агрессию Кремля

Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак заявил, что Российская Федерация сосредоточила на границе с Украиной более 77 тысяч военных, более 1,1 тысячи артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня.

Об этом глава оборонного ведомства сказал в интервью "Урядовому курьеру".

Он отметил, что Украина и в дальнейшем будет поддерживать курс политико- дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины. "Вместе мы можем и будем использовать суверенное право на самооборону. Поэтому наша страна будет действовать в пределах комплекса политико-дипломатических, санкционных и других мероприятий для восстановления территориальной целостности Украины и отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ", - заявил Полторак.

"По нашим данным, Россия не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на востоке Украины. Об этом свидетельствует российское военное присутствие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и ведение боевых действий против Вооруженных сил Украины. Только в прошлом году наши позиции на востоке враг обстрелял более 15 тысяч раз", - добавил он.

"Российское руководство ищет путь, чтобы агрессию, им организованную, превратить в замороженный конфликт, а не урегулировать его. Более того, режим Путина еще надеется на возвращение нашего государства к так называемому "русскому миру" и на отказ Украины от евроатлантической интеграции", - отметил министр.

"Москва не собирается выполнять Минские соглашения - это не входит в ее планы, как и вывод оккупационных войск с нашей территории и возвращение украинской стороне контроля за участком российско-украинской государственной границы. И Кремль категорически не воспринимает формат миротворческой миссии ООН, деятельность которой нивелировала бы влияние и власть контролируемых им местных оккупационных режимов. Они держатся на штыках двух армейских корпусов общей численностью почти 40 тысяч человек, которые являются неотъемлемой частью южного военного округа оружия вооруженных сил России. У них одна модель подготовки, обеспечения, логистика, система боевого применения. И если есть желание (а это мы неоднократно видели), они могут прекратить огонь и выполнить первый пункт Минских соглашений. Поэтому этот контингент - серьезный инструмент силового воздействия на Украину. А все "мирные" инициативы агрессора на самом деле являются "шубкой овцы" на теле "волка", - отметил Полторак.

"Мы знаем, что, кроме уже упомянутой группировки, оперативные планы противника содержат много вариантов ведения боевых действий на нашей территории. Россия использует Донбасс не только для подготовки военных, которые затем воюют в других горячих точках, в частности Сирии, но и как полигон боевого испытания военной техники. Эта наша открытая рана не дает Украине возможности развиваться и реформироваться в максимально быстром темпе", - подчеркнул он.

"Вполне ожидаемо продолжение агрессивных действий на востоке Украины. Более того, существует вероятность перерастания конфликта в полномасштабную агрессию Кремля. Это правда, которая разрушает иллюзии об отказе России от оккупации части нашей территории и выводе ее войск в ближайшей перспективе. На нашей границе она сосредоточила 19 батальонных тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тысяч человек. В состав группировки входит около тысячи танков, 2,3 тысячи боевых машин, более 1,1 тысячи артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня", - сообщил Полторак.