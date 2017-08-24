Полторак и Мэттис обсудили развитие армии Украины

Министр обороны Украины Степан Полторак обсудил с американским коллегой Джеймсом Мэттисом расширение материально-технической помощи со стороны США для украинской армии и проведения оборонной реформы.

"С министром обороны США Джеймсом Мэттисом обсудили текущую ситуацию безопасности в Украине и мире, развитие способностей Вооруженных сил Украины на современном этапе, перспективы двустороннего сотрудничества, а также расширение материально-технической поддержки со стороны США для отпора агрессии и проведения военной реформы", - написал Полторак в Facebook.

Он добавил, что во время визита главы Пентагона в Украину "состоялась хорошая и дружеская дискуссия". По словам Полторака, украинская сторона довольна уровнем сотрудничества с США и "у сторон есть общее желание достигать успехов в двусторонних отношениях".

По данным пресс-службы Минобороны, во время переговоров Полторак подчеркнул, что доволен эффективностью учений, которые проводят американские военные в Украине.

"Подготовка дает положительные результаты. Значительно улучшились возможности наших подразделений во время боевых действий. И нам хотелось бы расширить географию таких учений, для чего мы готовим соответствующую инфраструктуру", - отметил Полторака.

Как сообщал Корреспондент.net, во время брифинга с президентом Петром Порошенко Мэттис сообщил, что что США уже утвердили поставку военной техники на $175 млн.