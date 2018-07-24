Полторак лишил званий начальника 46-го центра обеспечения и его подчиненных

Министр обороны Украины Степан Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го Объединенного центра обеспечения Вооруженных сил Украины (Одесса) Евгения Короля из-за выявленных злоупотреблений и обратился в военную прокуратуру Украины о начале уголовного производства.

Также были лишены званий, уволены из занимаемой должности, или понижены в должности ряд подчиненных Короля, которые способствовали незаконной деятельности.

Из-за небрежного отношения руководства должностных лиц Полторак постановил также лишить воинского звания и всех званий офицерского состава, права на выходное пособие и пенсию начальника склада горючего и смазочных материальных 46 ОЦО подполковника Андрея Мосунова, уволить от военной службы по служебном несоответствии старшего офицера отдела обеспечения горючим и смазочными материалами подполковника Дмитрия Изварина, понизить в должности начальник отдела хранения горючего и горюче-смазочных материалов майора Александра Ляляева и начальника Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ Тыла Руслана Кубаля

Также Полторак добавил, что передал в военную прокуратуру все результаты проверок для принятия соответствующих правовых решений и дальнейшего привлечения к ответственности виновных должностных лиц.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак уволил с военной службы начальника квартирно-эксплуатационного отдела Одессы Южного территориального коммунально-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины Александра Шило из-за утраты недвижимости ВСУ и ведения незаконной хозяйственной деятельности на базе военного имущества. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина"

