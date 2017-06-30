Полторак по приглашению главы Пентагона поедет в США обсуждать помощь Украине

Министр обороны США Джеймс Мэттис направил своему украинскому коллеге Стапану Полтораку приглашение осуществить рабочий визит в США для проведения переговоров в Пентагоне. Об этом он сообщил во время общения с прессою в Брюсселе после переговоров с Мэттисом в штаб-квартире НАТО, пишет Укринформ.

"Мы обсудили ситуацию безопасности, перспективы сотрудничества между министерствами обороны Соединенных Штатов и Украины. Я также получил приглашение посетить Пентагон", - рассказал руководитель украинского оборонного ведомства.

По его словам, визит может состояться через несколько месяцев. Во время посещения Пентагона будут подниматься вопросы сотрудничества между Украиной и США и предоставления помощи украинской стороне.

Также Полторак напомнил, что уже в ближайшее время планируется визит Мэттиса в Киев.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Брюсселе состоялась встреча министров обороны восьми стран-членов НАТО. По итогам встречи министры сделали совместное заявление, в котором заявили о полной готовности ответить на любую российскую "агрессию".