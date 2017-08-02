Полторак поздравил воинов с Днем ВДВ

В Украине сегодня, 2 августа, отмечается День высокомобильных десантных войск (День ВДВ, День десантника). Десантников уже поздравил министр обороны.

По случаю Дня ВДВ украинских десантников на своей странице в Фейсбуке поздравил министр обороны Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ.

"Воины-десантники! Поздравляю вас с Днем высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины! Вы всегда и при любых обстоятельствах остаетесь верными украинскому народу и присяге. Жизненный принцип "Никто кроме нас" четко характеризует вашу мощь, готовность прийти туда, где сложнее и где справитесь только вы. Украинские десантники неоднократно доказывали свой героизм в зоне проведения АТО: оборона Луганского и Донецкого аэропорта, самый длинный рейд в истории современного мира и многие другие подвиги знаменитой "крылатой пехоты" войдут в новейшую историю. Уважаемые десантники, желаю вам крепкого здоровья, силы духа и воли. Вы беспрекословно и профессионально приближаете победу Украины! С праздником!", - обратился министр к украинским воинам.

Напомним, 2 августа украинские военнослужащие отмечают профессиональный праздник - День высокомобильных десантных войск Украины, установленный Указом Президента Украины No 457/2012 в 2012 году.

Ранее, начиная с 1999 года, он отмечался как День аэромобильных войск, согласно Указу Президента Украины No 937/99.

Высокомобильные десантные войска являются отдельным родом войск ВСУ, который предназначен для действий в тылу противника, действий в ходе специальных, антитеррористических и миротворческих операций и выполнения заданий, которые невозможно эффективно решить другими силами и средствами. Соединения, части и подразделения высокомобильных десантных войск действуют как воздушный десант и ведут десантно-штурмовые (аэромобильные) действия. С начала боевых действий на Донбассе Высокомобильные десантные войска вместе с другими частями и подразделениями ВСУ противостоят российскому агрессору.