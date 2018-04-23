Полторак рассказал, как будет работать штаб после завершения АТО

Министерство обороны уже подготовило органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях после завершения антитеррористической операции 30 апреля.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак в интервью BBC News Украина.

"30 апреля мы завершаем проведение АТО и переходим к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом", - отметил министр.

По его словам, министерство уже подготовило "органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях".

"Были проведены учения и буквально во время разговора с вами (интервью состоялось 21 апреля - ред.) осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена", - сказал руководитель МОУ.

Министр уточнил, что новой операцией будет руководить командующий Объединенными силами Сергей Наев, который будет управлять подготовкой и руководством всех сил обороны - не только ВСУ, но и СБУ, милиции, Нацгвардии, пограничников.

Основная его задача - "освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины", отметил Полторак.

Говоря о численности украинских сил на Донбассе, министр ответил, что "все будет зависеть от обстановки".

"Если на первом этапе это будет операция по стабилизации ситуации, то, по моему мнению, будет достаточно то количество, которое сегодня есть. Если будет ситуация осложняться или будет принято решение об освобождении территории - тогда, конечно, и количество личного состава необходимо будет увеличивать", - сказал Полторак.

Кроме того, по его убеждению, переформатирование операции в зоне конфликта повлияет и на жизнь гражданских: "Они будут четко понимать, от кого зависят решения, они будут четко понимать, что вертикаль управления этими территориями и, я думаю, что жизнь для этих людей будет легче".

Как известно, в января 2018 года Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

В нем Россию впервые признали "агрессором и оккупантом" за ее действия в Крыму и на Донбассе. Читайте также: В Минобороны рассказали о гарантиях безопасности для Донецкой фильтровальной

Документ также предусматривает переформатирование АТО в "мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях".

В соответствии с этим решением, руководство операцией переходит от Службы безопасности, которая формально руководит АТО сейчас, к Вооруженным силам.

В марте Президент назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенными силами.