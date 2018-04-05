Полторак: Украина получит Javelin вовремя

Поставки американских Javelin в Украину пройдут вовремя, как только все будет для этого готово.

Об этом заявил в интервью "Правительственному курьеру" министр обороны Степан Полторак.

"США одними из первых поддержали нас в стремлении защитить свой суверенитет, и эта помощь очень важна и эффективна. Так, мы ожидаем от США "Джавелины", и они будут у нас вовремя - тогда, когда все будет готово для этого. Ни днем ранее, ни днем позже. Как недавно выразился президент Украины, в соответствии с достигнутыми с американскими партнерами договоренностями. Мы будем иметь противотанковые ракетные и антиснайперские комплексы, средства электронной борьбы и воздушной обороны и некоторые другие вещи", - рассказал Полторак.

Он напомнил, как недавно президент РФ Владимир Путин побряцал новым оружием и в этом контексте решение США о военной помощи Украине выглядит вполне обоснованным.

"Путин недавно заявил о наличии в российской армии новых образцов вооружений, в частности ракет. Риторика ежегодного отчета Путина свидетельствует, что вектор внешнеполитической деятельности РФ - агрессия. Поэтому решение Вашингтона о предоставлении нам вооружений в такой ситуации трудно переоценить", - подчеркнул министр.

Полторак также отметил украинский военно-промышленный комплекс, который стал выпускать новое вооружение для ВСУ, некоторое даже не уступает западным аналогам.

"Это оружие - сигнал о поддержке клубом демократических стран, что они способствуют нашей борьбе за общие ценности против одних и тех же угроз. Но с удовольствием отмечу: наш оборонно-промышленный комплекс также наращивает мощности, и отдельные образцы украинской военной техники, оружия и оборудования способны конкурировать даже с лучшими мировыми образцами. Это придает уверенности, и этого нам очень не хватало в 2014 году. Это сигнал зарубежным партнерам помогать нам в стремлении защититься. Помогая Украине, мир помогает себе", - добавил он.

Как сообщалось, 1 марта Госудеп США утвердил поставки Украине переносных противотанковых комплексов Javelin на сумму 47 млн долларов.

Как писал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, американские Javelin "порвали Кремль на тряпки". По его словам, продажа Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin (37 пусковых установок и 210 ракет) всерьез напугала боевиков и российских военных на Донбассе.