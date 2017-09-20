Полторак уволил главного психиатра Минобороны, который назвал АТОшников угрозой для общества

Министерство обороны отстранило от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра Олега Друзя. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Министерства обороны Степан Полторак.

Он отметил, что только что принял решение об отстранении от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" полковника Олега Друзя.

Такое свое решение Полторак объяснил тем, что Друзь выполнял свои служебные обязанности неудовлетворительно, в этом деле министр назначил служебное расследование.