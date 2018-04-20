Получение российских паспортов в Крыму основанием для потери гражданства Украины не будет

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект изменений в закон "О гражданстве Украины" относительно усовершенствования отдельных положений. Законопроект No8297 зарегистрирован 19 апреля.

Согласно законопроекту, нельзя считать добровольным обретением другого гражданства "обретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя оккупационной администрацией Российской Федерации ..."

1 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержала проект изменений в закон "О гражданстве Украины" и предложил президенту внести его на рассмотрение Верховной Рады.

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО предложил усилить в полномочия Комиссии по вопросам гражданства. "Мы должны жестче проверять основания для обретения гражданства. Это не должно быть внутри районной структуры. Вообще сузить круг лиц, которые имеют право становиться гражданами по территориальному происхождению", - сказал Порошенко.