Получить Javelin Украине помог советник Полторака

Одним из главных лоббистов положительного решения вопроса о получении Украиной американских противотанковых ракетных комплексов Javelin стал советник министра обороны Степана Полторака.

Об этом "Слову и Делу" сообщил собеседник в Генеральном штабе.

Военные учения-2018: где будут участвовать Вооруженные силы УкраиныУкраина в 2018 году значительно увеличит количество военных учений с участием Вооруженных сил. Только на территории нашей страны пройдут 6 многонациональных маневров, еще 17 - на территории других стран.

Этим советником является 4-звездный генерал Джон Филипп Абизаид, назначенный на эту должность в сентябре 2016 года.

"В помощи с "Джавелинами" участвовал один из бывших командиров Вооруженных сил США Джон Филипп Абизаид, - уточнил источник в Генштабе.

Отметим, что 4-звездный генерал - это самое высокое звание в американской армии. При этом Абизаид, в свое время являлся главой Центрального командования ВС США - структуры, отвечающей за планирование операций и управление войсками, в случае вступления США в военные действия.

Как уже сообщало "Слово и Дело", решение передать Украине оборонительное оружие администрация президента США Дональда Трампа приняла в конце 2017 года. В частности, речь идет о поставках 35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет ПТРК Javelin. По заверению американской стороны, поставки противотанковых комплексов в Украину будут бесплатными. Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что уже отдал распоряжение начать подготовку к принятию на вооружение украинской армии ПТРК Javelin.