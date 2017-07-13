Поляков и Розенблат не пришли за своими повестками в ГПУ

Народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков, с которых Верховная Рада разрешила снять неприкосновенность, не пришли в генеральную прокуратуру для получения сообщений о подозрениях.

Как пишет издание "Сегодня", генеральный прокурор Юрий Луценко планировал лично вручить им сообщение, однако в указанное время нардепы в ГПУ не прибыли.

Впоследствии пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что генпрокурор вручит уведомление о подозрении народному депутату Бориславу Розенблату в стенах Верховной Рады.

Утром председатель Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал, что примерно на 17:00 в Раде запланировано рассмотрение представления на снятие неприкосновенности с народного депутата из "Оппозиционного блока" Михаила Добкина, которое накануне поддержал регламентный комитет.

Генеральный прокурор вместе с головой САП уже прибыл в Раду.

Напомним, 11 июля Верховная Рада дала согласие на снятие неприкосновенности с народного депутата от "Народного фронта" Максима Полякова и нардепа от БПП Борислава Розенблата.