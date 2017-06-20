Поляков назвал Сытника гопником и дикарем

Народный депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков, которого НАБУ обвиняет в коррупции, заверяет, что не сбежит из страны.
Об этом он заявил в кулуарах Рады во вторник.
"Я буду находиться на территории Украины. Им не удастся надавить. Они начали давить на сестру, вчера было разбойное нападение на мою жену, вчера арестовали мою помощницу - будет еще много других обвинений. Но не существует никакой доказательной базы, это - политическая расправа ", - сказал наредп.
Также Поляков опроверг факт получения взяток и обвинения НАБУ.
"Что касается сумм, которые фигурировали на брифинге, - у моей помощницы нашли 112 гривен, не тысяч. Это бредовые обвинения. Какое я имею отношение к добыче янтаря? Нет никаких вещей, где бы я был здесь связан", - сказал Поляков.
Относительно обвинений в коррупционном сотрудничестве с депутатом от БПП Бориславом Розенблатом Поляков отметил следующее:
"С Розенблатом я общался последний раз осенью. Какие у нас могут быть отношения? Можно сказать, что Сытник изнасиловал президента Зимбабве. Точно такое же обвинение и в отношении меня. Это гопники, дикари, Сытник - это просто дикарь".
Как сообщалось, депутат Борислав Розенблат также отверг все обвинения во взяточничестве.
19 июня нардеп Сергей Лещенко рассказал, что детективы НАБУ задержали охранника Розенблата при получении взятки в размере 200 тысяч долларов за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря.
Позже руководитель САП Назар Холодницкий рассказал, что Розенблат вместе с другим депутатом Максимом Поляковым вносили за взятки изменения в законодательство о добыче янтаря.
По словам главы НАБУ Артема Сытника, теперь Розенблату и Полякову грозит до 12 лет заключения.
САП направила в Генпрокуратуру представление на лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к ответственности Розенблата и Полякова.
Роман Кравец, УП