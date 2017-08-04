Народный депутат от "Народного фронта" Максим Поляков отказался надевать электронный браслет, передает корреспондент РБК-Украина.

В связи с этим, Соломянский районный суд Киева перенес рассмотрение дела о взыскании залога с Максима Полякова в государственный бюджет на 14:30.

"Судебное заседание состоится 8 июля в 14:30", - сказал судья.

Отметим, перерыв объявлен в связи с необходимостью стороны защиты ознакомиться с содержанием ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, сегодня Соломенский суд столицы рассматривал ходатайство САП о взыскании с Полякова залога в сумме 304 тыс. гривен, а также о его обязательстве надеть электронный браслет и сдать паспорта.

Ранее суд обязал нардепа надеть браслет, однако Поляков не явился на эту процедуру.

При этом глава САП Назар Холодницкий заявил о том, что, если Поляков не выполнит решение суда, его залог может быть взыскан в пользу государства.