Помимо Javelin Украина получит снайперские комплексы, - сенатор США

Во время визита в Украину американский сенатор Роберт Портман пообещал предоставить ВСУ снайперские комплексы в дополнение к Javelin. Об этом сообщает "Голос Америки".

Также Портман сравнил президента РФ Владимира Путина с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном и заверил, что США поддерживают Украину.

"Администрация США считает, что нужно поддерживать диалог с Россией. Между прочим, такое же мнение имеет и в отношении Северной Кореи. Это вовсе не означает, что мы согласны с Северной Кореей хотя бы в чем-то. Не надо воспринимать такие контакты как некую услугу. Они происходят скорее в интересах нашей страны, которой необходимо иметь лучшие отношения с большой ядерной державой", - заявил сенатор.

"Что бы там ни говорили отдельные медиа, администрация Трампа держит четкую линию в поддержке Украины. Заметьте, что именно эта администрация, а не предыдущая, предоставила Украине летальное оружие для защиты", - добавил Портман.

Он отметил, что, кроме Javelin, Украина вскоре получит и снайперские комплексы.

"Вчера я побывал на Донбассе, где до сих пор погибают украинские солдаты. В прошлом месяце большинство потерь были вызваны, скорее всего, огнем вражеских снайперов. И одно из недавних решений американских законодателей и администрации - предоставить снайперские комплексы украинской армии", - сказал Портман.

"Чтобы можно было отвечать на огонь снайперов, которые убивают украинских военных. Это один из конкретных примеров, доказывающий, что США стоят бок о бок с Украиной", - подчеркнул он.

Напомним, Порошенко поблагодарил Трампа за решение продать Украине Javelin.

Государственный департамент США одобрил продажу Украине Javelin на 47 млн долларов.