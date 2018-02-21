Помощь США Украине не ограничится поставками Javelin, - Волкер

Спецпредставитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер прогнозирует, что поставкой Javelin в Украину США не ограничатся. Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

"Это достаточно упрощенное видение (помощь США в виде поставок Javelin), речь идет о более широкой помощи", - сказал он.

Он напомнил, что во времена экс-президента Барака Обамы США также предоставляли Украине помощь, но действовало ограничение на поставку летального оружия.

"Следовательно, администрация Трампа сняла это ограничение времен Обамы. Это расширяет возможности США по безопасности поддержки Украине", - подчеркнул Волкер.

Таким образом, американцы стремятся заполнить пробелы в вооружении украинской армии. Спецпредставитель отметил, что США будет продолжать оказывать бесплатную помощь, но в то же время Украина получает право покупать то вооружение, которого ей не хватает.

В то же время Волкер исключил возможность военного решения конфликта на Донбассе.

"Не стоит задача вернуть территорию с помощью этого оружия или решить конфликт - для этого у нас есть дипломатические переговоры, для этого мы договариваемся о миротворцах", - сказал он.

По его мнению, задача США - восстановление нормальных отношений Украины и России мирным путем.

"Я надеюсь, что в конечном итоге конфликт будет разрешен. Но подчеркну - оружием его решить в любом случае невозможно", - заявил он.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что противотанковые комплексы Javelin будут в Украине в 2018 году.

Напомним, что ВСУ уже получили приказ готовиться к принятию таких комплексов на вооружение.

12 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Документ предусматривает предоставление Украине 350 млн долл. оборонной помощи, в том числе санкционирует возможность передачи летального оружия.

Кроме того, выделенные средства пойдут на подготовку военных медиков и усиление боеспособности воздушных и военно-морских сил. Также впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.

Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолетов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолетов). Стоимость одного комплекса в комплекте с 6 ракетами составляет 1,3 млн долл.