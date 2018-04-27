Помощник госсекретаря США посетит Украину

Помощник госсекретаря США Майкла Помпео по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл посетит на следующей неделе Грузию и Украину. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Согласно сообщению, после министерской встречи НАТО в Брюсселе, которая состоится в пятницу, 27 апреля, Митчелл посетит Грузию, точная дата поездки не указана. В Тбилиси он намерен выразить поддержку североатлантических устремлений Грузии.

Визит в Киев пройдет 1-3 мая. Во время визита Митчелл поддержит суверенитет Украины и призовет правительство страны к проведению реформ.

Вчера, 26 апреля, экс-глава ЦРУ Майк Помпео, кандидатуру которого принял на общем голосовании 26 апреля Сенат Соединенных Штатов, был приведен к присяге и официально стал государственным секретарем США. Ранее на слушаниях в Сенате он заявил, что после вступления в должность никогда не признает аннексию Крыма Россией.