Помощник президента Ермак имеет бизнес-связи с россиянином - "Схемы" (видео)

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сотрудничает с россиянином Рахамимом Эммануиловим, который имеет связи с российскими властями.

Об этом говорится в расследовании "Схем: Коррупция в деталях" на "Радио Свобода".

Как отмечают расследователи, Эммануилов через российский Интерпромбанк имеет связи с членом правящей партии "Единая Россия" и сенатором от Камчатки Валерием Пономаревым, зятем заместителя аппарата правительства России Сергеем Приходько и с однокурсником президента Владимира Путина Ильгамом Рагимовым через свою религиозную общину.

По словам самого Ермака, Эммануилов - знакомый его отца. 20 лет назад он помог ему в регистрации компании на территории Украины, которая должна заниматься консультационной деятельностью в торговле. Никакая хозяйственная деятельность через эту компанию в результате не велась. А общались Ермак с Эммануиловим десять лет назад.

Однако, по информации "Схем", помощник президента и знакомым отца являются соучредителями двух компаний. Действительно, одна из них с 1999 года не показывала доходов. Другая, за 12 лет существования, заработала почти 40 миллионов гривен.