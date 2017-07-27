Поможет ли американское оружие урегулировать конфликт на Украине? (The Atlantic, США)

Новый спецпредставитель США на Украине считает, что американское оружие может помочь

Новый спецпредставитель США на Украине заявил о том, что администрация Трампа активно рассматривает возможность предоставить оружие украинским правительственным войскам, чтобы они смогли защищать себя в столкновениях с пророссийскими сепаратистами.

«Оборонительное оружие, то есть оружие, которое позволит Украине защищаться и, к примеру, противостоять танкам, действительно может помочь», — заявил Курт Волкер (Kurt Volker), спецпредставитель США на Украине, в интервью BBC во вторник, 24 июля, добавив, что такой шаг может изменить подход Москвы к этому региону, где, по оценкам ООН, с апреля 2014 года погибло уже около 10 тысяч человек. «Я не могу заранее сказать, какое решение мы примем… Но, как мне кажется, заявления о том, что такие действия спровоцируют Россию или дадут повод Украине вести себя более дерзко, лишь ставят проблему с ног на голову».

Конфликт на Украине, который начался в 2014 году после свержения тогдашнего президента Виктора Януковича, разгорелся после того, как Россия аннексировала Крымский полуостров. С тех пор Москву обвиняют в том, что она поддерживает сепаратистов на востоке страны, хотя сама она отрицает свою непосредственную причастность к этому конфликту. В феврале 2015 года подписали соглашение о прекращении огня, но требования этого соглашения так не были выполнены в полной мере. На прошлой неделе Госдепартамент США решительно осудил то, что он назвал «самым кровавым днем 2017 года», когда за 24 часа было убито восемь украинских солдат.

Россия давно считала Крым частью своих территорий (в 1954 году советский лидер Никита Хрущев подарил этот полуостров Украине), а Украину — частью своей сферы влияния. Прозападное правительство на Украине выводит Москву из себя, и по крайней мере часть шагов России в этом регионе объясняются ее стремлением укрепить свой региональный статус.

Хотя США решительно протестовали против действий Москвы на Украине, они все же не захотели предоставить Киеву смертельное оружие. Стивен Пайфер (Steven Pifer), старший научный сотрудник Брукингского института и бывший посол США на Украине при администрации Клинтона, объяснил мне, что такая политика администрации во многом объяснялась опасениями президента Обамы, который боялся, что, предоставив Украине смертельное оружие, он может спровоцировать эскалацию конфликта. «Два года назад никто не мог сказать: „Нам нравится эта идея". Потому что они знали, что президент уже принял решение, и что он пытается соблюдать осторожность, — объяснил Пайфер. — Что касается текущего момента, я не думаю, что президент Трамп уже занял какую-либо позицию, поэтому чиновники чувствуют определенную свободу».

Пока Трамп подробно не изложил свою позицию по проблеме украинского конфликта, однако официально он все же не исключил возможность предоставления оружия Киеву. Ранее в июле, в ходе своего визита в Польшу, Трамп призвал Москву «прекратить дестабилизирующую активность на Украине и где бы то ни было». А в июне, во время визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон, Трамп сказал ему, что украинский кризис очень сильно всех беспокоит. Но там, где Трамп обходится лишь общими формулировками, другие чиновники правительства делают вполне конкретные заявления. В своем обращении к комитету Сената по делам вооруженных сил генерал ВВС США Пол Селва (Paul J. Selva), заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов, сказал, что предоставление смертельного оборонительного оружия Украине — это «не просто рекомендация военных». Он добавил: «Это политический выбор, заключающийся в том, готовы мы — или же нет — предоставить украинскому правительству инструменты, необходимые ему для защиты от тех, кого мы считаем поддерживаемым Россией повстанческим движением в Донбассе».

По словам Пайфера, если США предоставят Киеву смертельное оружие, это не только даст украинским войскам возможность более эффективно защищаться, но и заставит Москву согласиться на политическое урегулирование этого конфликта. «Ни один представитель украинской стороны не утверждал, что они собираются использовать силу для того, чтобы вытеснить русских и сепаратистов из Донбасса — они знают, что им не под силу разгромить Красную армию, — сказал он. — Суть в том, чтобы дать Киеву возможность поднять цену дальнейшей агрессии для России и сепаратистов».

Вероятно, Россия рассматривает ситуацию иначе. Хотя Волкер настаивает на том, что предоставление оружия украинским войскам не стоит рассматривать как провокацию, Москва вряд ли разделяет его точку зрения. «Есть вероятность того, что Россия пойдет на эскалацию, и, с моей точки зрения, мы должны признать существование таких рисков», — сказал Пайфер, добавив, что, поскольку русские не стремятся к разрешению конфликта, он может застрять на мертвой точке.

«Пока конфликт не достиг той точки, в которой они начали бы искать выход, — добавил он, — мы должны каким-то образом найти способ повлиять на расчеты Кремля».

Ясмин Серхан