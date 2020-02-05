Помпео дал понять, что мировое сообщество считает Крым потерянным для Украины - СМИ

Государственный секретарь США Майк Помпео на закрытой встрече с украинским руководством намекнул, что мировое сообщество считает аннексированный Россией Крым потерянным для Украины.

Об этом пишет Новое время со ссылкой на комментарий генсекретаря Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Елены Тригуб.

"Он сказал, что Крым потерян и мировые игроки прекрасно понимают, что Крым потерян, и что Украина могла отдать Крым, а Россия это не та страна, в которой что-то можно забрать", - сказала она.

Позже она уточнила, что на встрече как раз и обсуждался вопрос о том, как держать Крым на повестке дня.

Как сообщал УНИАН, 31 января Помпео посещал Киев, где встречался с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком, лидерами деловых кругов, гражданского общества и религиозными лидерами.

Во время визита Помпео заверил, что США продолжат оказывать давление на РФ до выполнения ею положений Минских соглашений.