Понять украинского президента-еврея (The Wall Street Journal, США)

Когда Владимир Зеленский в апреле уверенно победил на выборах и занял пост президента Украины, его страна стала единственной, кроме Израиля, где и президент, и премьер-министр евреи. Это удивительно с учетом того, что евреев на Украине очень мало, и поэтому международная пресса сосредоточила на данном факте свое внимание. Однако во время предвыборной кампании иудаизм Зеленского никакой роли не играл.

За несколько недель до выборов Зеленский сказал журналисту этого издания: "Тот факт, что я еврей, стоит примерно на двадцатом месте в длинном списке моих черт". Будучи комиком, который иногда высмеивал нарочито религиозных на публике политиков, он не хочет, чтобы вера была составной частью его политической и национальной индивидуальности. Он сохранил верность этому принципу и в своей инаугурационной речи 20 мая, когда подчеркивал важность национального единства. Он назвал себя украинцем, ответственным за всех украинцев, даже за представителей диаспоры. Религию он не упоминал.

Зеленский родился 41 год назад в Кривом Роге в семье интеллигентов. Будущий президент никогда не был религиозен. Его друг детства Вадик Переверзев рассказал мне: "Мы знали, что он еврей по национальности, но это не было заметно ни по праздникам, ни в общении, ни в соблюдении обрядов. Его семья была точно такая же, как и другие". Став взрослым, он продолжал ориентироваться на семью, но в качестве традиции он "взял от семьи не религиозность, а колоссальное трудолюбие". По словам Переверзева, если Зеленский и посещал еврейские мероприятия, то скорее всего, по работе.

"Религия для меня это самый сокровенный вопрос, - сказал он в декабре, давая интервью. - Я не готов делиться этим ни с кем". Президент говорит, что бывал во многих храмах и верит в Бога. Жена Зеленского не еврейка, а его детей крестили по православной традиции, которой следуют примерно две трети украинцев.

"Зеленский украинец, - сказал председатель Объединенной еврейской общины Украины Михаил Ткач. - Он воспитывался в семье, которая знала, что по происхождению они евреи. Он понимает, что такое шаббат. Вопрос о том, молится ли он... не самый важный". Ткач знаком с Зеленским и считает его светским, нерелигиозным евреем. "Став президентом преимущественно православной страны, ты должен уважать ее законы. Ты должен уважать традиции этой страны. Таков наш еврейский закон. Поэтому я не сомневаюсь, что Владимир будет с уважением относиться к православию, в целом к христианству и ко всем прочим религиям на Украине".

Революция 2014 года укрепила украинское самосознание, а это помогло сплотить общество. "На Украине во время Майдана произошло такое явление как слияние еврейских активистов с украинской политической нацией, - говорит Анна Вишнякова, работающая советником министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма. - Евреи принимали участие в событиях на Майдане и плечом к плечу сражались на востоке". Это сплотило украинцев в политическом, а не в этническом плане. Спустя пять лет после революции еврейское происхождение Зеленского редко всплывало в ходе кампании. Обычно об этом вспоминали мимоходом. Например, ходили слухи, что он близок к украинско-израильскому олигарху Игорю Коломойскому.

После избрания Зеленского кое-кто в еврейской общине с тревогой начал говорить о том, что если новый президент столкнется с неудачами, евреи Украины станут козлами отпущения. Несмотря на непростую историю, сегодня на Украине антисемитизма, пожалуй, меньше, чем в большинстве других стран Центральной и Восточной Европы. Проведенный в 2018 году центром Пью опрос показал, что лишь пять процентов украинцев не воспринимают евреев как сограждан. Это самый низкий показатель в регионе. В России он в три раза выше.

Сейчас Зеленский сосредоточился на формировании новой политической идентичности. В телесериале "Слуга народа" он сыграл роль обычного человека, который стал президентом Украины, а теперь пытается отделить себя от своего персонажа с экрана. Это трудно, потому что во время кампании он редко высказывал свои убеждения.

"Современная Украина - это толерантная страна без предубеждений, оставившая далеко позади проблемы религии и национальной принадлежности", - говорит политолог Константин Батозский. Выборы доказали, что политики с ультранационалистическими или открыто этническими платформами не пользуются широкой поддержкой. Избирателей больше волнует укрепление власти закона, восстановление экономики и защита территориальной целостности Украины. Если Зеленский сможет добиться успехов в этих вопросах и показать, что он патриот Украины, которого больше всего заботит укрепление украинского единства, то вопросы о его происхождении и вере отпадут.

Натали Гривняк

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