Поправка праворадикалов об отмене безвиза для Украины не пройдет в Европарламенте, - Зеркаль

"Российское лобби" пытается создать негативную атмосферу вокруг введения безвизового режима для Украины

Зарегистрированная в Европарламенте праворадикальными депутатами поправка об отмене визового режима для Украины не будет иметь поддержки. Об этом написала в Facebook заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

По словам Зеркаль, она провела встречу с докладчиком Комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам по вопросу безвиза для Украины Марией Габриэль, и та выразила уверенность, что процесс подготовки к дебатам и голосованию за либерализацию визового режима проходит в плановом порядке.

Габриэль ожидает, что безвиз получит необходимую поддержку европарламентариев во время дебатов 5 апреля и последующего голосования 6 апреля.

"Пропаганда и негативные новости распространяются быстро, но это не повредит процессу принятия Европейским парламентом долгожданного решения, несмотря на то, что так называемое "российское лобби" всеми возможными средствами пытается создать негативную атмосферу вокруг близких перспектив введения безвизового режима для Украины", - написала Зеркаль.

По информации СМИ, авторами поправки являются три депутата из Великобритании, Германии и Швеции, которые исповедуют правую националистическую и евроскептическую идеологию.

Они входят в самую маленькую политическую группу Европарламента "Европа свободы и прямой демократии", которую возглавляет британский евроскептик Найджел Фарадж.

Ранее сообщалось, что сегодня, 5 апреля, в Европарламенте пройдут дебаты по поводу предоставления Украине безвизового режима.

Голосование в Европарламенте по украинскому безвизу состоится в четверг, 6 апреля.

Напомним, 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил безвиз для Украины.

После голосования в Европарламенте украинский безвиз должны одобрить в Совете ЕС. Ожидается, что безвиз для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.