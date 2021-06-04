Порошенка більше трьох годин допитували в СБУ

Екс-президент більше трьох годин провів у будинку СБУ, де давав свідчення у справі Медведчука-Козака.

П'ятий президент і народний депутат України Петро Порошенко вийшов з будинку СБУ після кількох годин допиту у справі Медведчука-Козака. Про це в п'ятницю, 4 червня, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Йдеться про провадження у справі Медведчука-Козака, яке ДБР передало в СБУ.

Порошенко розповів журналістам, що приїхав у Службу безпеки за власною ініціативою.

Екс-президент заявив, що йому легко пояснити, чому Україна купувала вугілля на непідконтрольних територіях у 2014-2015 роках в умовах кризи. Але він не розуміє, чому при Зеленському Україна продовжує купувати на цих територіях і в Росії електроенергію та вугілля на мільярд доларів.

Адвокати Порошенка кажуть, що інформація про допит - це таємниця слідства. Вони також розповіли, що слідство не захотіло отримати від Порошенка документи, тому якщо будуть обшуки, то це буде дивно.