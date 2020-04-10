Порошенка обрали співголовою фракції "Європейська солідарність"

Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко став співголовою фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу після наради з керівниками парламентських фракцій і груп, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Була нарада, на яку я запрошував представників депутатських фракцій і груп. Станом на сьогодні в мене є протокол - Петро Олексійович Порошенко також обраний співголовою фракції "Європейська солідарність". Це перше засідання, на якому він був у цьому статусі", - зазначив Разумков.

Співголовами фракції "Європейська солідарність" в парламенті також є Ірина Геращенко та Артур Герасимов.