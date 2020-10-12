П'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка, у якого раніше підтвердили коронавірус виписали з лікарні, оскільки його стан здоров'я покращився. Про це повідомили у пресслужбі політика, передає УНН.



"Повідомляємо, що сьогодні Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров'я покращився", - йдеться у повідомленні пресслужби Петра Порошенка на його офіційній сторінці у Facebook.

У пресслужбі подякували всім, хто висловив щиру підтримку Петру Порошенку.

Про те, що у Порошенка підтвердили коронавірус, стло відомо 29 вересня. 3 жовтня повідомлялося, що Порошенка, який хворіє на COVID-19, госпіталізували в столичну лікарню.