Порошенко 17-18 декабря осуществит официальный визит в Португалию

Президент Украины Петр Порошенко 17-18 декабря осуществит официальный визит в Португальскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что во время визита запланированы встречи Порошенко с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза, премьер-министром Португалии Антониу Коштой, председателем Ассамблеи Португалии Эдуарду Ферру Родригешем.

Ожидается подписание ряда двусторонних документов, которые будут способствовать интенсификации сотрудничества между Украиной и Португальской Республикой в различных сферах.

Президент Украины также проведет встречу с украинской общиной, проживающей в Португалии.