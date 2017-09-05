Порошенко 20 сентября выступит на заседании Совбеза ООН

Президент Украины Петр Порошенко 20 сентября 2017 года выступит на заседании Совета безопасности ООН, посвященном миротворчеству.

Об этом заявил представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, сообщило "Радио Свобода".

По словам Ельченко, Порошенко будет поднимать вопрос о введении миротворческой миссии на Донбассе.

"Президент Украины будет выступать 20 числа (сентября - ред.) в Совете безопасности ООН, будет специальное заседание посвященное миротворчеству. Думаю, это будет еще одна возможность сказать о нашем видении роли ООН на Донбассе", - заявил он.

Кроме того, Ельченко добавил, что ни одна страна не отправит своих миротворцев в регион, где идут активные боевые действия. "Это вопрос очень сложный (миротворческой миссии на Донбассе, - ред.). До момента, пока этот конфликт не будет заморожен, то есть прекратятся боевые действия, думаю, ни одна страна не позволит себе отправить своих миротворцев, которые бы действовали в условиях активных боевых действий", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, Совет Безопасности ООН призвал КНДР "немедленно прекратить ракетные запуски". Об этом сказано в итоговом заявлении, которое приняли на экстренном заседании 29 августа.