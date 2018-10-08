Порошенко анонсировал усиление ответственности за подкуп избирателей

Национальный совет реформ будет рассматривать проект закона о противодействии подкупу избирателей.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на встрече с новыми членами Центральной избирательной комиссии в понедельник.

"Важная позиция - эффективное противодействие подкупа избирателей. Сегодня по этой технологии, которая также является одной из форм вмешательства в выборы посредством денег, которые идут с востока, из России, я надеюсь как на решительные действия ЦИК, так и на необходимость внесения изменений в законодательство, которые существенным образом затрудняют этот процесс и увеличивают ответственность", - заявил Порошенко.

Президент сообщил, что законопроект, который будет поддержан Нацсоветом реформ, он намерен внести в парламент как безотлагательный.

Напомним, что весной 2018 года Министерство внутренних дел Украины вместе с гражданской сетью "Опора" подготовило законопроект об ужесточении наказания за нарушения на выборах. Он предусматривает введение тюремного заключения на срок до 2 лет за вбросы бюллетеней, нарушение тайны голосования, продажу голоса. Ответственность за подкуп избирателей, фальсификацию избирательной документации предлагается повысить до 6 лет лишения свободы с нынешних 3 лет. Правоохранителям будет предоставлено право на негласные следственные действия для выявления таких правонарушений.

Также вводится уголовная ответственность за предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям неправомерной выгоды, в том числе в виде спиртных напитков и продуктов питания.

В 2019 году в Украине будут избирать президента и новый состав Верховной Рады.

