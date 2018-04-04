Порошенко анонсировал визит в Украину специалистов Береговой охраны США

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал визит в Украину группы специалистов Береговой охраны США. Об этом глава государства заявил в ходе церемонии вручения водной и пожарно-спасательной техники для ГСЧС.

По словам Порошенко, в настоящее время Министерство обороны Украины проходит внутригосударственные процедуры завершения и согласования проекта контракта с представителями США относительно получения патрульных катеров типа Islands.

"Кстати, я хотел бы проинформировать о ситуации с американскими патрульными катерами типа Islands. Минобороны проходит внутригосударственные прроцедуры завершения и согласования проекта контракта, который мы получили от американской стороны", - заявил он.

Глава государства добавил, что в начале мая в Украину прибудет группа специалистов Береговой охраны США для окончательной детализации и, возможно, подписания указанного контракта.

"Заранее запланировано, что в начале мая в Украину прибудет группа специалистов Береговой охраны США для окончательной детализации и подписания указанного контракта. По предварительным условиям, предусмотрена бесплатная передача катеров, хотя подготовка, транспортировка, дооборудование будут осуществляться за средства украинского бюджета, предварительная сумма более 10 млн долларов, но с самого начала было принято решение о целесообразности заключения указанного контракта", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее Командование ВМС ВС Украины сообщало, что уже завершает проработку контракта на получение двух патрульных катеров типа Islands от США.