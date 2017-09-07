Порошенко: Благодаря украинской армии Россия не дошла до Днепра

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о достижениях в украинской армии и напомнил, что она смогла остановить распространение российской агрессии на Донбассе. Об этом он сказал во время выступления в парламенте с посланием к депутатам.

Президент отметил, что политико-дипломатическая помощь Запада помогает Украине бороться с российской агрессией, но настоящим гарантом независимости Украины он назвал ВСУ.

"Сейчас линия разграничения на Донбассе проходит по р. Сиверский Донец, а не по Днепру. Это заслуга ВСУ. Армия не просто возобновила боеготовность, она была заново создана", - заявил Порошенко.

Он напомнил, что летом 2014 года большую часть Донбасса удалось возвратить Украине. По его словам, только прямое вторжение РФ с современной техникой и личным составом сорвало быстрое завершение военной операции ВСУ, что на тот момент было вполне реально.

"Мы провели шесть волн мобилизации... Я принял в прошлом году непростое решение об отказе от мобилизации и полном переходе на контрактную армию. В 2016 году на службу было принято 60 тыс. человек. В 17-м, по состоянию на 6 сентября, - еще 25 тыс.", - подчеркнул глава государства.

Напомним, "Укроборонпром" показал, как изменилась за три года украинская армия и как она была модернизирована и чем усилена.