Порошенко: Больница им. Мечникова поставила на ноги 2200 раненых из зоны АТО

Пресс-служба президента Днепровская областная клиническая больница им. Мечникова поставила на ноги 2200 раненых, поступивших в больницу из зоны АТО. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время общения с врачами в больнице им. Мечникова, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Уверен в том, что битва больницы им. Мечникова, которая поставила на ноги 2200 раненых, и я не хочу, чтобы кто-то просто играл в статистику, потому что в Мечникова поступают тяжелейшие раненые. Из них 40%, если я не ошибаюсь, проходят реанимацию. И только благодаря вашему искусству, вашему божьему дару они должны быть благодарны за свои жизни", - говорит Порошенко.

Также президент отметил, что его очень впечатлила цифра спасенных раненых в больнице за 2016 год - 99,4%.

"Это знак качества вашей работы", - поблагодарил врачей больницы Порошенко.