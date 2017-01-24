Порошенко "будет рад" отмене санкций, но есть условие

Отмена санкций Запада против путинской России будет оправдана только после всеобъемлющего выполнения минских соглашений государством-агрессором. Об этом президент Петр Порошенко заявил на совместной с президентом Финлядии Саули Нийнистё пресс-конференции, комментируя по просьбе журналистов слова американского лидера Дональда Трампа о возможной отмене санкций против РФ, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Украина очень благодарна Соединенным Штатам за санкции против России, и мы не видим никаких причин для того, чтобы их отменяли. Мы будем очень рады, если Европа и Америка отменят свои санкции в том случае, если Россия выполнит минские соглашения, потому что Россия грубо нарушает международный закон. Аннексия Крыма, дестабилизация ситуации на востоке Украины... и поэтому очень легко объяснить (сохранение санкций, - ред.)", - сказал он.

По словам президента, только в декабре 2016 года погибли 22 военнослужащих ВСУ, и за все время российской агрессии - более 2,5 тысяч украинских солдат и семь тысяч гражданских лиц.

"И единственный эффективный инструмент - это санкции для того, чтобы мотивировать президента России и добиться выполнения минских соглашений", - отметил Порошенко.

Читайте также: Президент Финляндии не видит прогресса по деэскалации в Донбассе

В свою очередь президент Финляндии отметил: "Я думаю, мы все разделяем то, что говорит президент Порошенко. Было бы хорошо иметь возможность отменить санкции, но пока что для этого необходимо выполнение минских соглашений. Что касается того, что вы озвучили: санкции были применены из-за аннексии Крыма и ситуации в Донбассе, не из-за терроризма. Поэтому я не вижу никакой связи между этими событиями".

Нийнистё заявил, что не верит в том, что США изменят свое решение по санкциям против РФ.

"Но санкции Европейского Союза и Штатов - это разные санкции. Они принимают свои собственные решения, и как государство в Евросоюзе, Финляндия уважает решение ЕС, потому что мы одни из тех, кто принимает эти решения", - подытожил он.