Порошенко будет свидетельствовать в суде по делу Януковича 21 февраля

Президент Украины Петр Порошенко будет допрошен в Оболонском районном суде Киева в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в среду, 21 февраля. Об этом РБК-Украина сообщил прокурор Руслан Кравченко.

Добавим, как сообщало ранее РБК-Украина, Петр Порошенко заявил, что будет участвовать в процессе по расследованию преступлений против участников Революции Достоинства. Об этом он сказал 18 февраля 2018 года в ходе церемонии открытия выставки, посвященной участникам Революции.

"Конституция запрещает мне, как президенту, вмешиваться в следствие, которое уже четыре года координирует целенаправленно созданный Департамент специальных расследований. Он несет всю полноту ответственности за эффективность этой работы. Я могу только попросить Юрия Луценко (генпрокурора, - ред.) проанализировать, чем еще мы организационно можем помочь Департаменту, чтобы его руководству не было никаких оснований утверждать, что якобы ему способствуют недостаточно", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее в деле о госизмене Виктора Януковича свидетельствовал секретар СНБО Александр Турчинов, который в 2014 году исполнял обязанности президента Украины. Он рассказал подробности аннексии Крыма.