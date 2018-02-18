Порошенко даст показания по делу о госизмене Януковича

Президент будет участвовать в суде по делу о госизмене Виктора Януковича.

Об этом Петр Порошенко заявил на церемонии открытии выставки, посвященной участникам Революции достоинства. Он подчеркнул, что преступления против героев Небесной сотни не имеют срока давности, и преступники должны быть наказаны. А еще сказал, что разделяет недовольство общества темпами расследования и судебного процесса по преступлениям против участников майдана.

"Ми маємо пройти процедурно складний шлях для того, щоб у вбивць потім не було жодних зачіпок в європейських судах. Наголошую, злочини Майдану не мають терміну давності, а злочинці - вони переступили ту грань, за якою настає прокляття. І те прокляття, говорячи словами Мирослава Поповича, сильніше, ніж суди, сильніше, ніж тюрми. І від нього ніде не заховаєшся", - подчеркнул Петр Порошенко, президент Украины.