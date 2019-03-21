Порошенко должен отправить Луценко в отставку после заявлений в адрес Йованович - Шабунин

Президент Петр Порошенко должен отреагировать на обвинения генерального прокурора Юрия Луценко в адрес посла США в Украине Мари Йованович представлением на увольнение. Об этом заявил руководитель Центра Противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Удивлен, что в "списке Йованович" оказались Иванющенко (Енакиевский), Кернес и Холодницкий, но не было, например, редакций НВ и Радио Свободы. Если на утро понедельника от Порошенко не будет представление на увольнение Луценко, то он такой же гениальный дипломат, как и Янукович", - написал он в Facebook.

При этом он напомнил, что в 2011 году администрация Януковича развернула грязную войну против посла Франции, а в 2012 году против посла ЕС в Украине.

"Только поистине "гениальный дипламат" мог объявить войну всей дипломатической системе ключевого союзника Украины в войне с Россией", - резюмировал Шабунин.

В интервью авторитетному американскому изданию The Hill генеральный прокурор Юрий Луценко утверждал, что посол США Мари Йованович якобы передавала ему список лиц, просила не подвергать уголовному преследованию. В Госдепартаменте США заявление главы ГПУ опровергли, назвав его "откровенной выдумкой".

В начале марте посол США в Украине Мари Йованович указала на необходимость увольнения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, так как он дискредитировал себя предоставлением консультаций фигурантам уголовных дел Национального антикоррупционного бюро.

Холодницкий отказался комментировать ее слова, добавив, что не даст возможности "обливать грязью" САП.