Порошенко: Евросоюзу пора способствовать предоставлению летального оружия Украине

Государства-члены Европейского союза (ЄЕ) должны способствовать предоставлению оборонной летальной оружия Украине. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 12 марта, во время встречи с вице- президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини, передает пресс-служба главы государства.

"Настало время для Евросоюза назвать агрессора агрессором и стороной конфликта. Пришло время содействовать предоставлению государствами-членами ЕС оборонного летального оружия Украине в соответствии с национальным и международным законодательством", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что ожидает от ЕС поддержания идеи о миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Пришло время четко поддержать идею развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе, которая будет действовать на всей оккупированной территории, включая неконтролируемую часть украинско-российской государственной границы", - сказал президент.

Напомним, в пятницу, 16 февраля, в Мюнхене во время ежегодной конференции безопасности Порошенко обсудил с представителями США вопрос санкций и поставок летального оружия Украине.