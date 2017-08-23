Порошенко: Флаг Украины будет реять над Крымом и всем Донбассом

На Софийской площади в Киеве состоялась церемония поднятия государственного флага Украины, в которой принял участие президент Петр Порошенко.

"Мы отмечаем День государственного флага. Высоко поднимаем вверх наш государственный флаг... Склоняем головы в память о тех, кто под его небесно- золотыми цветами отдавал жизнь за Украину, за ее свободу, за честь, за славу, за народ", - отметил он.

По словам главы государства, 24 августа во время военного парада над Майданом Независимости будет развеваться флаг Первого Украинского полка имени Богдана Хмельницкого и боевой флаг Третьей Железной стрелковой дивизии УНР.

"Судьба независимого государства зависит от каждого из нас. Но главным ее гарантом являются наши Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия, другие силовые структуры, которые защищают страну от российской агрессии", - сказал Порошенко.

Он добавил, что это они в 2014 году освободили от оккупации большую часть Донбасса, сотни украинских населенных пунктов. "И поэтому почетная миссия поднять государственный флаг сегодня заслуженно выпала пятерым воинам- освободителям Луганщины и Донетчины", - подчеркнул президент.

"Наш долг как перед прошлыми, так и перед грядущими поколениями - сделать все возможное, чтобы сине-желтый флаг снова гордо реял над всей территорией Украины, включая Крым, Севастополь, Донбасс. Российских оккупантов от украинского флага корчит, как чертей от ладана", - отметил Порошенко.

Президент добавил, что именно поэтому они и бросили за решетку крымчанина Владимира Балуха. "За то, что он на украинской земле, в Крыму над своим домом вывесил украинский флаг. Балух знал, чем рискует, но сознательно пошел на этот мужественный поступок. Владимир будет свободным, и Крым будет свободным от России и ее "зеленых человечков", - сказал президент.

4 августа украинский МИД потребовал отменить антигуманное постановление псевдосуда в аннексированном Крыму по делу Балуха и прекратить его преследования.