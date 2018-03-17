Порошенко: Горжусь тем, что мы создали независимую систему борьбы с коррупцией

Президент Украины Петр Порошенко сообщил в интервью, опубликованном в немецком издании WAZ, что Украина достигла успехов в борьбе с коррупцией.

Так он ответил на вопрос, что он сказал бы людям, которые во время Евромайдана четыре года назад ожидали уничтожения коррупции.

"Я горжусь тем, что мы создали независимую систему борьбы с коррупцией. Мы знаем, что нам еще нужно много работать. Вместе с нашими европейскими партнерами нам удастся еще больше сократить коррупцию", - заявил украинский президент.

Он отметил, что наиболее уязвимым для коррупции был сектор энергетики. Теперь там существует комплексная система управления.

"Существует нулевая терпимость к коррупции. Спросите западных инвесторов: они подтвердят, что мы достигли значительного прогресса", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что в Украине задерживают министров, которые участвуют в коррупционных схемах, а антикоррупционные органы имеют поддержку его лично и международных партнеров.

В феврале он заявлял, что коррупция остается самой большой проблемой Украины.